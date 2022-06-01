رئيس مصنع 9 الحربى: توريد 700 ألف قطعة من ديسكات وطنابير الفرامل لشركات السيارات

قال المهندس محمد مصطفى أبو النجا، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى)، إن الطاقة الإنتاجية للشركة من ديسكات وطنابير فرامل السيارات تبلغ نحو 700 ألف قطعة سنويًا، بقيمة 95 مليون جنيه، وتغطى نحو %85 من احتياجات السوق.

محمد مصطفى أبو النجا: 95 مليون جنيه حجم التعاقدات السنوية

وأضاف «أبو النجا» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة تورد منتجاتها لشركات جنرال موتورز، ونيسان، وسوزوكى إيجيبت، وتويوتا، وفولكس فاجن، وهيونداى، وفولفو، وجيلى، وفيات، ولادا، وM.G، وBYD.

وأوضح أن التوريد لمصانع السيارات يتم عن طريق التعاون مع شركات (المصرية للصناعات المغذية للسيارات، المصرية للأكسات، سباركس)، مؤكدًا أن «حلوان للمسبوكات» لديها القدرة على إنتاج مليون ديسك وطنبورة حال زيادة الطلب.

وتأسست شركة حلوان للمسبوكات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى عام 1958 على مساحة (300) ألف متر مربع، ويعمل بها نحو 1500 موظف، وتضم 8 مسابك حاليًا متخصصة فى إنتاج الزهر الرمادى والزهر المرن والزهر السبائكى والصلب الكربونى والسبائكى، وبلغ رأس مال الشركة حتى نهاية يونيو 2021 نحو 359 مليون جنيه.

والشركة مجهزة بأحداث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية مهما بلغت درجة تعقيدها وتحاليلها الكيميائية والمواصفات الفنية الخاصة بها.