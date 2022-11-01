رئيس مصنع 45 الحربى: قادرون على إنتاج العدادات بجميع أنواعها وفقاً للمواصفات المصرية والعالمية

أكد المهندس “عبد المنعم هنداوي”، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية “مصنع 45 الحربى”، أن مصنعه قادر على إنتاج العدادات بجميع أنواعها وفقاً للمواصفات المصرية والعالمية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي و الخاص.

واستعرض خلال كلمته في جلسة نقاشية بحفل عيد الإنتاج الحربي الثامن والستين تحت عنوان ” شراكات ناجحة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص”؛ الإمكانيات التكنولوجية لشركة المعصرة للصناعات الهندسية مصنع (45 الحربي).

كما استعرض خطي إنتاج العدادات والتطوير الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في الشركات التابعة، موضحاً رؤية الوزارة فى تعميق التصنيع المحلى باستخدام مكونات محلية لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومى والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية فى إطار استراتيجية الدولة 2030.

ولفت إلى أهمية التعاون بين “الإنتاج الحربي” ممثلة في شركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركة “أفق” بهدف توطين تكنولوجيا صناعة عدادات الكهرباء بأنواعها المختلفة سواء الأحادية أو الثلاثية الذكية أو مسبوقة الدفع، فضلاً عن كونها مطابقة للمواصفات المصرية والعالمية.

وخلال الجلسة استعرض “هنداوى” الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج عدادات الكهرباء، حيث ينتج المصنع 1.5 مليون عداد سنوياً والتى تعمل على تغطية احتياجات السوق من المنتج، لافتاً إلى أن المصنع لم يكتفِ فقط بتصنيع المنتج بل يقدم خدمات ما بعد البيع من خلال فريق عمل يتعاون مع جميع شركات الكهرباء لتذليل أى عقبات تواجه العمل.

وأشار إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والشركات العالمية وشركات القطاع الخاص المصرى لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بشركات الإنتاج الحربي بهدف إنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تغطى احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.

ومن جانبه أفاد المهندس خالد فؤاد الحمصي، رئيس مجلس إدارة شركة “هيرماس” الإماراتية و “أفق” المصرية، أنه حريصا كل الحرص على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمصانع الإنتاج الحربي.

وذكر أن التعاون يأتى فى ضوء ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبحثية وتدريبية، ووجود كوادر بشرية تؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات، ومنها مجال صناعة عدادات الكهرباء ، وذلك بكفاءة ودقة وبأيدٍ عاملة مصرية مدربة.

منوهاً بأن مصنع المعصرة للصناعات الهندسية، واحد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، هو الرائد فى مجال تصنيع العدادات الكهربائية فى مصر وأفريقيا، منذ إنشاء المصنع عام 1956 بحضور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.