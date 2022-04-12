تسعى شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) إلى تطوير خط إنتاج الدوائر الإلكترونية المطبوعة باعتبارها المكون الرئيسى لمنتجات المصنع، بهدف تصنيع جميع أنواع الكروت الحديثة لزيادة عمق التصنيع المحلى ومواكبة التطور العالمى فى هذا المجال.

وأعلن المهندس فوزى إبراهيم شهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة – فى حواره مع «المال»- أنها عرضت عملية التطوير على أكثر من مكتب استشارى لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالتحديث وكذلك المواصفة وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة، تمهيدًا للتفاوض مع الشركات العالمية التى ستشارك فى التنفيذ.

وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144الحربي) هى إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهى متخصصة فى تصنيع الإلكترونيات، تم تأسيسها عام 1957، وبدأ الإنتاج بها عام 1962.

وتمتد الشركة على مساحة (48) فدانًا تقريبا، وتطورت خطوط الإنتاج بها منذ نشأتها بتطور العلم والتكنولوجيا حتى أصبحت شركة رائدة لتصنيع المنتجات الإلكترونية المتنوعة مثل (شاشات الليد، الدوائر المطبوعة، ألواح الطاقة الشمسية، لمبات الليد، الأجهزة الأمنية مثل بوابات الكشف على الحقائب وأجهزة الكشف عن المعادن، وكاميرات المراقبة الأمنية، وعدادات الكهرباء الذكية، والتابلت التعليمى).

ومثلها مثل شركات ووحدات الإنتاج الحربى تعد المهمة الأساسية لها هى تلبية احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها وأنظمتها الإلكترونية المختلفة، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتلبية احتياجات القطاع المدنى والمشاركة فى المشروعات القومية المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.

فوزى شهاب رئيس شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى)

وقال «شهاب» إن مجال الصناعات الإلكترونية يتقدم باستمرار وشركته تعمل دائمًا على مواكبة هذا التطوير بتحديث إمكانياتها وتدريب العمال على كل ما هو جديد.

وأضاف أن الشركة لديها خطوط لإنتاج الصناعات المغذية، أهمها الدائرة الإلكترونية «pcp» باعتبارها المكون الرئيسى لأى منتج إلكترونى، إضافة إلى خطوط إنتاج الصناعات الميكانيكية.

وأوضح أن (مصنع 144 الحربى) يشارك فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومنها محطات الطاقة الشمسية فى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والمصانع الحربية الشقيقة، وبعض الوزارات مثل التربية والتعليم.

تنفيذ محطات طاقة شمسية لرفع المياه بتوشكى والوادى الجديد

وأشار إلى تنفيذ محطات طاقة شمسية لرفع المياه لنحو 49 بئرًا فى توشكى، والشركة تعمل حاليًا على إنشاء محطات أخرى لـ 35 بئرًا فى الوادى الجديد.

وأفاد بأن شركته تتعاون مع محافظة أسيوط لتنفيذ مشروع لمد وتدعيم شبكات الكهرباء.

ولفت إلى أن شركته نفذت «تابلت تعليمى» لجامعة القاهرة وتتفاوض الآن لتنفيذه لصالح وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والأزهر خلال الفترة المقبلة.

ننتج 40 ألف شاشة ونصنع مليون لمبة ليد سنويًا بنسبة مكون محلى تتعدى 65 و%85 على التوالي

وكشف أن الطاقة الإنتاجية لخط شاشات التليفزيون وتحمل العلامة التجاريـة «كاترون» تسجــل 40 ألف شاشة سنويًا بمختلف أحجامها، بنسبة مكون تتعدى %65 وهناك خطة لتصنيع الجسم الخارجى لزيادة عمق التصنيع المحلى.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لخط لمبات الليد تسجل قدرته مليون لمبة فى السنة بنسبة مكون محلى تبلغ %85 تقريبًا.

تسليم 200 جهاز أمنى وأكثر من 600 بوابة إلكترونية لـ«الداخلية والاستثمار»

وأوضح أن شركته قامت بتوريد نحو (200) جهاز أمنى وأكثر من (600) بوابة إلكترونية لصالح وزارتى الداخلية والاستثمار، إضاف إلى بعض البنوك.

وكشف أن الشركة صممت خطًا لإنتاج كاميرات المراقبة الأمنية بالتعاون مع شركة “هانو” الكورية.

وأشار إلى أن الشركة تساند دائمًا القطاع المدنى فى عمليات الصيانة الخاصة بالماكينات عبر معمل المعايرة الخاص بها، خاصة فى مجال إصلاح الدوائر الإلكترونية لمصانع الغزل والنسيج، ومعدات اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو».

وبتناول الصادرات، أوضح “شهاب” أن شركته تشارك فى بعض المعارض الدولية لتعزيز نفاذها للأسواق الخارجية، خاصة فى الدول العربية والأفريقية.

ولفت إلى أن الشركة تتواصل دائمًا مع الطلبة المتفوقين بالجامعات للاستفادة من مشروعات التخرج وتنفيذ العينة البحثية لهم بهدف تشجيعهم على الابتكار والخروج بمنتج نهائى مصرى %100 .

وذكر أن الشركة تمتلك أسطولاً من وسائل النقل لنقل الموظفين إلى أماكن سكنهم بالقاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والغربية والدقهلية والشرقية، بهدف التيسير على العمال والحفاظ كذلك على العملية الإنتاجية، ولديها أيضًا حضانة لمساعدة العاملات فى رعاية أطفالهن.

وأوضح أن الشركة لديها قطاع لتدريب المهندسين والفنيين على الحواسب واللغات وأعمال اللحام، كما تستقبل طلبة كليات الهندسة لتدريبهم نظريًا وعمليًا على خطوط الإنتاج.