«رئيس مصنع جيوشي» : نتشارك مع «الإنتاج الحربي» في مجال النقل الأخضر

أعرب خالد محيى الدين جيوشي رئيس مجلس إدارة مصنع “جيوشي” لصناعة وسائل النقل عن سعادته بالمشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم التوسع في إتاحة سيارات النقل الجماعي “الخضراء” العاملة بالغاز الطبيعي كوقود بالسوق المحلية وإحلالها محل المركبات العاملة بالسولار، خاصةً في ظل ما تتمتع به شركات الإنتاج الحربي من خبرات وإمكانيات تكنولوجية وفنية متميزة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية التي نظمتها وزارة الإنتاج الحربي بعنوان : “شراكات ناجحة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص” وذلك على هامش الاحتفالية التي أقامتها الوزارة اليوم بمناسبة العيد رقم (68) للإنتاج الحربي بحضور المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى ونخبة من قادة الوزارة والقيادات العمالية والعاملين.

ونوه “جيوشي” إلى وجود تضافر كبير بين مختلف الجهات بالدولة للتكامل لتحقيق هدف التحول إلى الاعتماد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة التي تساهم في تحقيق أثر إيجابي على صناعة النقل وتحقيق مردود بيئي واقتصادي كبير على كل المستويات، حيث يتعاون مصنع “جيوشي” لصناعة وسائل النقل مع وزارات (الإنتاج الحربي، التنمية المحلية، البترول) لتنفيذ مشروع تحويل عدد (2262) أتوبيس تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

وأشاد بجهود الحكومة بالفترة الماضية لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على زيادة نسب المكون المحلي بالتصنيع إلى جانب تطوير سلاسل التوريد للصناعة الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها.

واستعرض خالد جيوشي الأعمال الرئيسية التي تتم في مشروع تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع لوزارة الإنتاج الحربي وهي: (الإشراف على التجربة الأولى لكل نوع من الأتوبيسات الموردة من هيئة النقل العام وإجراء التعديلات اللازمة للتحويل للغاز، متابعة العينة للتحقق من كفاءة المنظومة بالكامل، تغيير لوحة العدادات “التابلوه”، تغيير الضفائر القديمة للمحرك والشاسيه وتركيب الضفائر الجديدة، تجميع المحرك ووحدة القدرة وتركيبهم في الأتوبيس، برمجة المحرك واختباره لبيان مدى كفاءته وملائمته للعمل).