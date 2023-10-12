رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يكرّم فريق المصارعة الرومانية بالمصنع (صور)

صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، محمد عيد بكر، بأن المهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) التابع لوزارة الإنتاج الحربي كرم فريق المصارعة الرومانية من العاملين بالمصنع وذلك بعد حصولهم على المركز الثانى و الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للشركات الدرجة الأولى رقم ( 56 ) والتى أقيمت بمحافظة بورسعيد.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى لرؤساء كافة الشركات والوحدات التابعة بالحرص الدائم على التواصل مع العاملين لرفع الروح المعنوية لهم بإعتبارهم عصب العملية الإنتاجية.

وجه “جمال الدين ” الشكر للجهاز الفنى والإدارى للفريق وحثهم على بذل المزيد من الجهد لحصد المركز الأول فى العام القادم بإذن الله.

وبدوره قام اللاعب أحمد عبد الحميد كابتن الفريق بإهداء الميدالية للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى موجها الشكر له على الدعم المتواصل لكافة العاملين بالشركات والوحدات التابعة.

وفى سياق متصل أشار المتحدث الرسمى للوزارة إلى أنه تم تنظيم لقاء للعاملين بمصنع 200 الحربي بحضور رئيس مجلس الإدارة وعدد من رؤساء القطاعات والذي تم خلاله إطلاع العاملين على آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات التى يشارك المصنع فى تنفيذها وكذلك الموقف التنفيذى لهذه المشروعات.

وشدد ” جمال الدين ” خلال اللقاء على سرعة الإنتهاء من هذه المشروعات فى التوقيتات المحددة وبأعلى معايير الجودة .

وأشار “بكر” إلى أنه فى ضوء الاحتفال بالمولد النبوى الشريف تم تنظيم ندوة دينية وتثقيفية للعاملين بالمصنع، وأدار هذه الندوة كوكبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف وهم القارئ والمبتهل خالد الجارحي وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسن الفرماوي.

ولفت إلى أن الندوة بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم تم الحديث عن أهمية إحياء ذكرى المولد النبوى الشريف وفضل إتباع سنة نبى الله أفضل الخلق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

عقب ذلك قام عدد من أبناء العاملين بعرض موهبتهم فى الإنشاد الدينى وقد أشاد الحاضرين بهذه المواهب وتشجيعهم على ثقل هذه الموهبة.

وفى النهاية ألقى رئيس مجلس إدارة المصنع كلمة حرص من خلالها على نقل تحيات وتهنئة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى للعاملين بالمصنع بمناسبة ذكرى حلول المولد النبوى الشريف.

كما قام ” جمال الدين ” بتكريم العالمين الأزهريين اللذين حاضرا بالندوة وكذا تم تكريم اثنين من أبناء العاملين لتشجيعهم ودعمهم فى موهبة الإنشاد الدينى .