استثمار

رئيس مصنع إنتاج المدرعات : 3% نموًا فى إيرادات العام المالى الماضى

رفيق رزق لـ "المال": نستهدف 10% العام الحالى
أحمد اللاهوني 8:57 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 8:57 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

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أعلن المهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى)، أن المصنع حقق نموًا فى إيراداته خلال العام المالى الماضى بنحو 3%.

يشار إلى أن إيرادات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى قد ارتفعت بنحو 27% لتسجل 19.7 مليار جنيه العام المالى الماضى 2020/2021، مقابل 15.5 مليار جنيه العام المالى السابق 2019/2020، حسبما أعلن المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى‏ فى تصريحات سابقة.

وقال رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، فى تصريحات خاصة لـ “المال”، إن (مصنع 200 الحربى) يستهدف تحقيق نموًا بنحو 10% العام المالى الحالى.

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وأوضح رزق أن مصنع “إنتاج وإصلاح المدرعات” يعمل دائمًا على تحقيق نموًا فى إيراداته، كما يسعى إلى تطوير ماكيناته وذلك ضمن خطة وزارة الإنتاج الحربى لتطوير خطوط إنتاج الأسلحة والذخيرة وكذلك المنتجات المدنية لتواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية.

رفيق رزق: المصنع طور 3 ماكينات بتكلفة 40 مليون جنيه

وأعلن “رزق” فى تصريحات سابقة لـ “المال”، أن المصنع طور 3 ماكينات العام المالى الماضى بتكلفة استثمارية بلغت 40 مليون جنيه، ويعمل العام الحالى على تطوير آلات إنتاج أخرى بقيمة 70 مليونًا، ليسجل إجمالى استثمارات التطوير خلال العامين 110 ملايين.

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وكان من أبرز إنجازات “الإنتاج الحربي” فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية التي تم الانتهاء منها خلال الفترة من يونيو2014 حتى يونيو2021 تنفيذ (75) مشروعًا منها تصميم وتصنيع وإنتاج العربات المدرعة ST-500 وسيناء 200.

وشرعت مصر فى إنشاء مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي عام 1987 بمنطقة أبو زعبل على مساحة (660) فدانًا، وبدأ إنتاجه عام 1992، وذلك في ضوء الاتفاق بين مصر وأمريكا للإنتاج المشترك لدبابة القتال الرئيسية  M1A1 Abram، وهو يعنى بشكل أساسي بتلبية احتياجات القوات المسلحة من دبابات ومدرعات ومركبات وغيرها من المعدات الحربية.

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وتتضمن أبرز الأنشطة المدنية التى يشارك بها مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) فى عدد من المشروعات هى: الأتوبيسات الكهربائية، وإنتاج خزانات التطهير والتعقيم المستخدمة في تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت الحيوية والعامة لموجهة جائحة كورونا، وتنفيذ أعمال الإنشاءات المعدنية للمصانع، وتصنيع خزانات الوقود واللوادر وعربات إطفاء الحريق، وتصنيع عربات الطعام المستخدمة في مشروعات تشغيل الشباب.

كما تشمل منتجاته أيضًا كبائن التعقيم، وتجهيز عربات الشرطة، وعربة نقل الأموال، والساتر الواقى من الرصاص، والأسوار السلكية، ومقطورة نقل متعددة الأغراض حمولة “25 إلى 40 طن”.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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