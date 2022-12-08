رئيس مصلحة الضرائب يعفى تنازلات الحصص الاستيرادية من الفاتورة الإلكترونية

وافق مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب على إعفاء أصحاب الحصص الاستيرادية المتنازلين عنها ببورسعيد لصالح كبار التجار من إصدار فواتير إلكترونية

وقال محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية أن لقائه برئيس مصلحة الضرائب اسفر عن اتفاق بأن تتولى الغرفة التسجيل نيابة عن أصحاب الحصص الاستيرادية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، بدون الحاجة إلى ختم إلكتروني، ودون أي أعباء إضافية، وذلك وفقًا للمستندات التي سيتم إعلانها غدا على الصفحة الرسمية للغرفة التجارية المصرية ببورسعيد

وحدد سعده ١١ سبتمبر الجارى موعدا لاستقبال طلبات التسجيل الإلكتروني بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمقر الغرفة

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات الخاصة بمنظومة “الفاتورة الإلكترونية” الجديدة. واستعرض سعده المطالب والمشاكل التي تواجه منتسبي الغرفة ومنها مشكلة تسجيل التجار وأصحاب الحصص الاستيرادية.