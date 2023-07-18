رئيس مصلحة الضرائب يحسم الجدل حول حركة مديري العموم‎

حسم فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، الجدل حول حركة مديري العموم بالاعلان رقم 2 لسنة 2022 في ظل إثارة الجدل حول اختيار البعض وارتفاع أعداد التظلمات.

وقال الضباعنى خلال مؤتمر صحفي اليوم إنه لم يتم حتى الآن إعلان نتائج المسابقة.

وأشار إلى أنه حرصا على استقرار الأوضاع وسير العمل في المصلحة يتم حاليا المفاضلة النهائية بين المتقدمين، كما لم تتخذ المصلحة قرارها حتى الآن.

وذكر الضباعنى أنه تقرر إجراء تحليل مخدرات عشوائي مفاجئ للموظفين من عدد كبير من الجهات الحكومية.

وأكد أن هذا السبب في اللغط الخاص بنتائج حركة مديري العموم اعتقادا من البعض بأن من أجرى الاختبار هم الذين تم اختيارهم في المسابقة.

وأكد رئيس الضرائب أن جميع التحاليل التى تم إجراؤها جاءت سلبية، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تشهد حركة تطوير كبيرة على مستوى المأموريات والموظفين، لافتا إلى تفعيل المكاتب الأمامية بالمراكز ساهم في تطوير الخدمة الضريبية.