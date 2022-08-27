رئيس مصلحة الضرائب : نستهدف تحصيل تريليون و160 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي

قال مختار توفيق عباس ندا، رئيس مصلحة الضرائب ، إن المصلحة مطلوب منها تحقيق مبلغ التريليون و160 مليار جنيه تحصيله خلال العام المالي الحالي.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب خلال اجتماعه مع منتسبى الغرفة التجارية في الإسكندرية أنه لا يتم تحقيق هذه الحصيلة إلا بالتعاون مع الممولين.

و أشار ندا إلى أن الفترة المقبلة ستكون على أعتاب تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أن المصلحة تحتاج إلى مساعدة الممولين لضم القطاع غير الرسمي عبر الالتزام بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني ، خاصة أن الممول الملتزم هو متضرر لأنه يقوم بسداد الضرائب والجمارك .

وأشار رئيس المصلحة إلى أنه تم عقد لقاءات متعددة مع كافة علاقات المجتمع الضريبي ، لافتاً إلى أنه باقي عدة أيام على مهلة السداد والتجاوز عن جزء من مقابل التأخير .

وطالب رئيس مصلحة الضرائب أن يقوم المحاسبين بتقديم مذكرات رسمية مجمعة بشكل يومي بدلاً من الاستغاثات على المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه رجل تنفيذى .

وأشار إلى أنه يسعى أن يكون العمل خلال الفترة المقبلة بين المأموريات والممولين عبر الاتفاقات المباشره بدلا من الدخول في إعداد النماذج ثم تمر هذه النماذج عبر إجراءات كثيرا منها لجان الطعن وغيرها .