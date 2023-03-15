رئيس مصلحة الضرائب : شركة روسية عرضت الانضمام طواعية لمنظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شركة روسية عرضت خلال اجتماعها معه أمس الثلاثاء الانضمام طواعية إلى منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الجديدة المقرر بدء تطبيقها 13 أبريل المقبل.

وأوضح توفيق أن هذه الشركة يعمل بها عدد كبير من الموظفين يحملون أكثر من جنسية وتريد توحيد الضريبة المفروضة علي أجور العاملين بها ، مشيدا بالتعاون البناء مع شركة إي فاينانس وذراعها الاستثمارية إي تاكس في ميكنة المنظومة الضريبية.

ولفت إلي أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق مبدأ العدالة الضريبية وتوحيد تطبيق ضريبة عليي أجور ومرتبات العاملين في الشركات والجهاز الإداري للدولة ومن ثم تنمية حصيلة الدولة الضريبية للدولة، قائلا : السياسات الضريبية الحالية واخدة مصر للخير.