رئيس مصلحة الشهر العقاري: رسوم المعاملات في الفترة المسائية أعلى وهناك إقبال كبير

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الهشر العقاري إن رسوم المعاملات في الفترة المسائية أعلى وهناك إقبال كبير في هذا التوقيت.

جاء ذلك خلال مداخلة ” عبر ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON::

وأوضح أن لمنظومة تشهد ثورة حقيقية في عمليات التطويرة أخرها مبادرة الفترة المسائية لعمل فروع الشهر العقاري في نحو 44 فرعا ولاقى ذلك إقبالاً جماهرياً هائلاً.



وكشف أنه الفترة المسائية تكون الرسوم زيادة نظير تكلفة التشغيل وعمل الموظف وأنه تقرر صرف حافز للعاملين في المصلحة في الفترة المسائية بواقع 25 جنيهاً لكل معاملة وهو أمر لاقى استحساناً من العاملين وغقبالاً على الفترة المسائية من قبل موظفي الشهر العقاري.



وبدأ 44 فرع توثيق تابع لمصلحة الشهر العقارى فى 20 محافظة، مساء السبت العمل خلال فترة مسائية من 5 مساءا وحتى 9 مساءا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة فتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرا ًعلى المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.