رئيس مصلحة الجمارك يوقع مذكرة تفاهم جمركية مع كوريا الجنوبية

وقع الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك و Taei Yoon مفوض إدارة الجمارك الكورية الجنوبية صباح 27 أبريل الحالي على مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، بمشاركة سفير مصر لدى كوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن.

أوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون مع الجانب الكوري، مشيراً إلى التيسيرات والتطوير الذي تقوم مصلحة الجمارك بتقديمه وتنفيذه خلال الفترة الماضية على غرار تطبيق نظام النافذة الواحدة و ACI، ومنوهاً بأن مذكرة التفاهم ستكون نقطة البداية لزيادة التعاون بين البلدين وبما يهدف لزيادة التبادل التجاري، خاصة في ظل السمعة الطيبة التي تتسم بها الشركات الكورية العاملة في مصر.

وأشار مفوض إدارة الجمارك الكورية إلى أن الجانب الكوري يهدف إلي تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالات التعاون المختلفة من خلال مذكرة التفاهم علي غرار بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ومشاركة الخبرات، خاصة مع تزايد حجم التجارة بين البلدين.

عبر السفير خالد عبد الرحمن في كلمته عن تقديره للجهود التي يتم بذلها لتعزيز علاقات التعاون في كل المجالات، ولا سيما خلال الأعوام القليلة الماضية، مؤكداً علي أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تمثل ركيزة أساسية في تعزيز التعاون بين الجانبين.

تأتي زيارة رئيس مصلحة الجمارك المصرية في إطار مشاركته في فعاليات أسبوع الجمارك الكورية لعام 2023 ، خلال الفترة من 26 إلي 28 ابريل الجاري والذي يضم نحو 600 شخص من 78 دولة، بمشاركة هان ديوك سو رئيس الوزراء الكوري الجنوبي.