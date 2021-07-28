رئيس مصلحة الجمارك يلتقى مديرى «الصادر»

لمناقشة بعض المقترحات التى تساعد على توحيد الإجراءات

التقى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك مساء اليوم مع مديرى عموم ومديرى جمارك الصادر بالمنافذ الجمركية بحضور الأستاذ عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإتصالات والأستاذ عمرو عبدالفتاح أبوالنور مدير إدارة البيانات والمعلومات بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك ونائب رئيس وحدة دعم المصـدرين والمنتجين .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بمساندة القطاع التصديرى وتيسير الإجراءات الجمركية وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير ، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية؛ توحيدًا للجهود الرامية إلى جذب وتحفيز الاستثمار الوطنى والأجنبي فى مختلف القطاعات.

وفى بداية الإجتماع تقدم مديرو جمارك الصادر وجميع السادة الحاضرين بالتحية والتهنئة للأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1707 لسنة2021 بتعيين سيادته رئيسا لمصلحة الجمارك .

وتقدم الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالشكر للسادة مديرى جمارك الصادر على تهنئتهم الرقيقة ، كما قدم لهم الشكر على جهودهم التى قاموا بها فى الفترة الماضية لدعم ومساندة المصـدرين والمنتجين ونقل لهم تحيات الدكتور محمد معيط وزير المالية على هذه الجهود مشيرا لحرص مصلحة الجمارك على تحديث وتطوير المنظومة الجمركية لتواكب المعايير العالمية .

وأشار لحرص مصلحة الجمارك على تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال؛ بما يُساعد فى التعامل الإيجابى السريع وتذليل أية عقبات او معوقات قد تُواجه المصدرين والمنتجين فى التعامل مع مصلحة الجمارك بالمنافذ الجمركية والتأكد من إزالتها واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكراراها مستقبلًا ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وتم خلال الإجتماع مناقشة بعض المقترحات التى تساعد على توحيد الإجراءات بجميع جمارك الصادر وتزويد بعض جمارك الصادر بأجهزة الفحص بالأشعة وتيسير عمليات التصدير بما يساعد فى زيادة الصادرات المصرية وتنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية، وفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومى.