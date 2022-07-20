رئيس مصلحة الجمارك يكرم أحد العاملين لرفضه رشوه 350 ألف جنيه

قام الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك اليوم بزيارة تفقدية لمركز الخدمات اللوجيستية بميناء الدخيلة، والتقى رئيس مصلحة الجمارك مع اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، حيث تم مناقشة تعزيز وتدعيم التعاون بين مصلحة الجمارك وقطاع النقل البحري من خلال تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك والتى تقوم بربط جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية واحدة؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

كما قام رئيس مصلحة الجمارك بزيارة مقر مركز الخدمات اللوجيستية الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الدخيلة البحرى وتفقد مراحل الإجراءات بالوارد والصادر وتحقق من سير وانتظام العمل بالمركز وخاصة عقب بدء تطبيق منظومة إدارة المخاطر الإلكترونية الجديدة بجمرك الدخيلة والتى تم تشكيل غرفة عمليات من إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك بالإشتراك مع مسئولى شركة MTS وشركة ويب فونتين المنفذة للمشروع داخل جمرك الدخيلة للعمل على سرعة حل اية مشاكل أو معوقات.

وأشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك إلى أن منظومة إدارة المخاطر الإلكترونية الجديدة تعتمد علي عدد من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات لتحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية ، وتسمح المنظومة بتحديد مؤشرات الخطورة وتصنيفها ووضع اوزان لها وفقًا لحجم تأثيرها المحتمل وتساعد على خفض زمن الافراج عن طريق التوسع في تطبيق المسار الأخضر للعملاء الملتزمين في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وفى نهاية الزيارة التقى الشحات غتورى بعدد من قيادات مصلحة الجمارك والعاملين بجمارك الدخيلة حيث أثنى على جهود العاملين المبذولة وحثهم على مواصلة البذل والعطاء والتفانى والإخلاص والعمل بروح الفريق من أجل مصلحة مصر الغالية ، وناقش معهم معوقات ومشاكل العمل ومشاكل العاملين ومقترحاتهم لتطوير العمل ، ووجه بتذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة بميناء الدخيلة.

كما قام بتكريم بعض العاملين بمصلحة الجمارك لكفائتهم ونزاهتهم وتميزهم ومساهمتهم فى تطوير آداء العمل وخاصة الأستاذ هشام بدر الذى رفض قبول رشوة بمبلغ 350 ألف جنيه مقابل مساعدة أحد المستخلصين فى التهريب وتم تسليمه شهادة تقدير من رئيس مصلحة الجمارك وترقيته لدرجة مدير ادارة وطلب من قياداته العرض لمكافأته ماليا كما سيتم تكريمه من قبل معالى الدكتور محمد معيط وزير المالية.