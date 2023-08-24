رئيس مصلحة الجمارك يشكل لجنة لحل مشكلة مستوردي القشرة بالسخنة

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، قرارا بتشكيل لجنة فنية وإيفادها لميناء العين السخنة للتعريف بكل التفاصيل الفنية في قطاع القشرة “الخاصة الخشب” تحديدا لوضع أسس التعامل مع هذا الصنف وسيتم ذلك خلال ثلاث أيام على الأكثر.

جاء ذلك استجابة لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة محمد عبداللطيف فايد رئيس الغرفة.

وكان مجلس الإدارة برئاسة محمد عبداللطيف فايد رئيس الغرفة قد عقد لقاء مع ثروت فهمى الدعدع مدير عام الوارد بجمارك دمياط ووليد أحمد السعيد مدير مجمع الوارد بجمارك دمياط لمناقشة المشاكل المتعلقة باستخراج شحنات القشرة المستوردة من ميناء العين السخنة والموجودة بالميناء لأكثر من ثلاث شهور مما أدى للعديد من المشاكل والصعوبات التى يواجهها المستوردون خلال هذه الأيام.

حضر اللقاء سلامة الجحر عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط ومسعد الرداد ومحمد مصطفى موسى واحمد أمين عبدالغنى أمين عام الغرفة التجارية وأحمد والى مستشار الغرفة التجارية بدمياط.

كما حضر من مستوردى القشرة محمد أبو النجا وأيمن مرعي وعلي عرنسة.

وفي نفس السياق أصدر مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد فايد بمحافظة دمياط أولى قراراته بعد تشكيل المجلس الجديد، بتعيين محمد الزينى الرئيس السابق لمجلس إدارة الغرفة التجاريه بدمياط رئيسا شرفيا للغرفة مدى الحياة.

كما تم إطلاق اسمه على قاعة المؤتمرات الكبري بالغرفة التجارية لتحمل اسم قاعة محمد الزيني للمؤتمرات الرئيس الشرفي للغرفة.