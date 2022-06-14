رئيس مصلحة الجمارك يزور ميناء شرق بورسعيد

وقام الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، لأول مرة بزيارة تفقدية لجمارك ميناء شرق بورسعيد.

وذلك على هامش مشاركة الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك فى الزيارة التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتفقد أعمال تطوير الأرصفة الغربية والمعامل المركزية بميناء شرق بورسعيد.

وفى إطار جولاته الميدانية المستمرة للمنافذ الجمركية للمتابعة الميدانية وتفقد سير العمل على الطبيعة وتوطيد جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي.

وفى بداية الجولة زار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك مقر شركة قناة السويس لتداول الحاويات (SCCT) وساحات الكشف والفحص والمركز اللوجيستى بميناء شرق بورسعيد.

كما التقى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك مع الزملاء العاملين بجمارك ميناء شرق بورسعيد بورسعيد، وأثنى على الجهود المبذولة والمتميزة التى يقومون بها، والتى تُسهم فى خفض زمن الإفراج وتخفيض تكاليف تداول الحاويات.

وقال إنه قد تم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI إلزاميا فى جميع الموانئ البحريه وبدأ تطبيقه تجريبيا إعتبارا من ١٥ مايو الجارى فى الموانئ الجوية وسيكون الزاميا إعتبارا من أول أكتوبر المقبل مشيرا إلى أنه سيسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال والمساهمة فى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشحنات والبضائع الواردة والمصدرة ، وتقليل تكلفة وزمن الإفراج الجمركى عن البضائع وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية ودعم التصدير والاستثمار .

و دار حوار مفتوح مع العاملين حول إزالة المعوقات والمشاكل والتحديات التى يواجهونها خلال العمل الجمركي ومشاكل نقص العمالة بالمنافذ الجمركية ودعم صناديق الرعاية الإجتماعية وأندية الجمارك وحوافز وبدلات العاملين .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك على إستمرار لقاءاته وجولاته بجميع المواقع الجمركية لمتابعة سير العمل وتذليل أية صعوبات أوعقبات.

وصحب رئيس مصلحة الجمارك خلال الجولة محمد حسام رئيس الادراة المركزية لجمارك بورسعيد وأكرم عبد العظيم مدير المركز اللوجيستي شرق بورسعيد وصلاح بدوي مدير إدارة الحركة وعلى جلال مدير إدارة المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك.