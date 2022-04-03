رئيس مصلحة الجمارك يحدد مواعيد عمل الموظفين خلال رمضان

حدد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، مواعيد حضور العاملين بمصلحة الجمارك، وذلك خلال شهر رمضان بالمنافذ الجمركية المختلفة.

وأوضح في منشور جمركي ” تعليمات رقم 25 لسنة 2022 ” تقرر أن تكون مواعيد الحضور والانصراف بالمواقع التي تعمل بنظام الوريدة الواحدة من الساعة 8.30 صباحا وحتى الرابعة مساء.

وبالنسبة للمواقع التي تعمل بنظام ورديتين ، فتبدأ الوردية الثانية من الرابعة مساءا وحتى 10.30 مساء.

وبالنسبة للمواقع التي تعمل بنظام الثلاث ورادي والمناطق النائية فيستمر العمل بها بنفس المواعيد العادية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك على ضرورة ألا تقل عدد ساعات العمل أسبوعيا عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.

وكانت قد حددت مصلحة الجمارك مواعيد العمل بها بالمنافذ الجمركية المختلفة خلال شهر رمضان، خاصة التي تم تطبيق منظومة نافذة بها والتي تشارك في إدارتها الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية ( MTS).

وحسب منشور جمركي فتقرر أن تكون مواعيد العمل تبدأ بمنافذ ميناء الإسكندرية، والدخيلة ومطار القاهري الجوي من 8.30 صباحا وحتى 4.30 مساء كفترة أولى، أما الفترة الثانية فتصل من الساعة 8 مساء وحتى الساعه 2 صباح اليوم التالي.

وبالنسبة لميناء السخنة فتعمل فترتين أيضا من الساعة 8.30 صباحا وحتى 4.30 مساء، وتبدأ الفترة الثانية من 4.30 مساء وحتى 12 صباحا من اليوم التالي.

وبالنسبة لموانئ شرق بورسعيد، وميناء أسوان النهري، والمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وميناء نويبع فيكون العمل بها فترة واحدة والتي تبدأ من 8.30 صباحا، وحتى الساعه 4 عصرًا.

أما بالنسبة لموانئ غرب بورسعيد ودمياط وبوتوفيق ومصر الجديدة والطيران وسفاحا وفريق خدمة كبار العملاء فتعمل لفترتين أيضا، حيث تبدأ الفترة الأولى من 8.30 صباحا وحتى 4.30 مساء، والفترة الثانية تبدأ من الـ8 مساء، وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي.