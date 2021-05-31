رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة ومركز الخدمات اللوجيستية (صور)

قام الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بأول زيارة تفقدية لمطار القاهرة ومركز الخدمات اللوجيستية بمطار القاهرة وذلك عقب رئاستة لمصلحة الجمارك .

وفى بداية الجولة زار رئيس مصلحة الجمارك مبنى مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة والذى يعد أول مراكز الخدمات اللوجيستية فى مصر والتي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة لتطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية ، بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات لتقليل زمن الإفراج عن البضائع وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق ،حيث يتم تقدم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها فى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك ليتمكن المتعاملين مع الجمارك سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم .

وفي هذا الصدد أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وفقًا للخبرات العالمية، الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية ، والدكتور محمد معيط وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء .

وقال إن منظومة «النافذة الواحدة» تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، على النحو الذى يُسهم فى دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية .

وأشار إلى إن المركز اللوجيستى بالقاهرة هو أول المراكز اللوجستية لمنظومة النافذة الواحدة ، ويقدم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها فى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك ، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم .

وأنه تم الربط الإلكترونى للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومعامل التحاليل الخاصة بها، والحجر الزراعى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتى الاتصالات والداخلية والحجر البيطرى والسياسات الدوائية؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، كما تم الربط الإلكترونى مع البنوك لسداد كل الرسوم الجمركية والضريبية، وتقليل عدد المستندات المطلوبة من خلال ميكنة نموذج «4»، مشيرا إلى أننا نستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى ، موضحا أنه عقب تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء بورسعيد والإسكندرية والسخنة والأدبية ودمياط والدخيلة فإنه تم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية ٩٥٪ تقريبًا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر.

وأكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» التي تم استحداثها بمصلحة «الجمارك» تتولى دراسة أى شكاوى ترد إليها، وحلها، واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلًا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير، على نحو يساعد فى تحسين ترتيب مصر بتقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصرى دوليًا.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن قد تم إنشاء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك سوف تتلقى شكاوى المجتمع التجارى والصناعى عبر البريد الإلكترونى: Ex.unit@customs.gov.eg حول المعوقات التى قد تُواجههم بالمواقع والمنافذ الجمركية، أو مقترحاتهم التى تُسهم فى نجاح المنظومة الجمركية، بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، واستمرار دوران عجلة الإنتاج .

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه قد تم الإستجابة لطلبات مجتمع الأعمال الصناعى والتجارى وإجراء بعض التعديلات على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207لسنة 2020 ، وتم إعادة طرحها على موقع مصلحة الجمارك ووزارة المالية للمزيد من المشاركة والحوار وسيتم تلقى أي ملاحظات من مجتمع الأعمال على المشروع الجديد لللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على البريد الإلكترونى: leaha@customs.gov.eg، حتى يوم الثلاثاء المقبل ولن يُلتفت إلى أي تعليقات ترد بعد ذلك.

كما أشار إلى إنه سيتم حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ، لافتًا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن: «١٥٤٦٠» والبريد الإلكترونى: Aci.campaign@mts-egy.com للرد المباشر على أي تساؤلات تتعلق بالمنظومة الجديدة.

ووجه الشحات غتورى الشكر لجميع موظفى المركز على الجهود التى يقومون بها وساعات العمل الإضافية التى يقومون بها من أجل إنجاح المنظومة الجديدة والتى انعكست على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي ودعاهم لمضاعفة وتكثيف الجهود لتحقيق المزيد من النجاح لتيسير التجارة وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية .

كما أجرى حوارات مفتوحة مع العاملين بمصلحة الجمارك پإدارات التعريفة والإجراءات والحسابات، وعدد من المستخلصين الجمركيين؛ للتعرف عن قرب على التحديات وحصر المشاكل والمعوقات لوضع حلول جذرية لها والسعى الجاد والفورى لتيسير التغلب عليها حيث عرض بعض المستخلصين لمشكلة تأخر جهات العرض وعدم وجود ممثلين لبعض الهيئات.

وتم الرد والتوجية بسرعة التواصل مع هذه الجهات وتواجد ممثلى هذه الجهات بالمركز بما يضمن تسريع وتيرة العمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الاحترافى مع أى تحديات وتجاوزها فى أقل وقت ممكن .ثم زار رئيس مصلحة الجمارك صالات الوصول والسفر والأسواق الحرة بمبانى الركاب رقم 1 و 2 و 3 بمطار القاهرة الدولي .

ووجه رئيس مصلحة الجمارك الشكر والتحية للسادة الزملاء الشرفاء العاملين بجمارك مطار القاهرة الدولي لحسن المعاملة مثنيا على المجهود الكبير الذى يقوم به السادة العاملين بجمارك مطار القاهرة والمحاضر العديدة الفنية والمتميزة التى تم ضبطها فى الفترة الأخيرة .

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك إن الجمارك قد توسع دورها من الجباية إلى الحماية وتشجيع حركة الصادرات وتحفيز الإستثمار وجذب السياحة الي مصر وتسهيل حركة التجارة بين الحدود, مؤكدا أن جميع العاملين في الجمارك يدركون جيدا دورهم في حماية أمن البلاد من السلع المغشوشة التي تضر بأمن ومصلحة المواطنين, سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية .

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه أصدر تعليماته للعاملين بمطار القاهرة وجميع المنافذ الجمركية بالالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحسن التعامل وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب المصريين والسائحين، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار ، وأن يكون العمل بجميع المنافذ بروح القانون وتيسير وتسهيل الاجراءات للمصرين العائدين من الخارج والسائحين عند عودتهم الي ارض الوطن ، وسرعة إنجاز تفتيش أمتعة الركاب والسائحين , عن طريق أجهزة الفحص بالأشعة وعدم اللجوء لاستخدام التفتيش اليدوي إلا في حالات معينة ، وأن يتم إعفاء الأمتعة الملابس الشخصية فى حدود المبلغ المقرر.

وتابع أنه تم مراعاة رفع حد الإعفاء الشخصى فى مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021 وسوف يعلن عنه فور إقرارها .

وقال إن معظم العائدين أصبح لديهم خبرة ووعي بأن مختلف البضائع والسلع التي كانوا يحرصون علي شرائها من الخارج أصبحت موجودة في مصر بجودة كبيرة وبأسعار منافسة، ولذلك يفضلون شراء الهدايا من مصر ولا يصطحبون معهم بضائع وسلعا كثيرة.