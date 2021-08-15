الإسكندرية

رئيس مصلحة الجمارك يتفقد العمل في ميناء الإسكندرية ويبحث إعادة إنشاء مخزن روما

فى بداية الجولة زار رئيس مصلحة الجمارك مبنى جمارك الصادر.
السيد فؤاد 9:05 م, الأحد, 15 أغسطس 21 9:05 م, الأحد, 15 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قام الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بأول زيارة لجمارك الإسكندرية منذ تعيينه رئيسا للمصلحة.

وفى بداية الجولة زار رئيس مصلحة الجمارك مبنى جمارك الصادر حيث تفقد دورة وإجراءات العمل بها عقب تطبيق منظومة العمل للخدمات اللوجستية للنافذة الواحد وجمارك السيارات ومخزن روما ومخزن C ومخازن 41 و 42 و27 .

كما زار مقر هيئة ميناء الإسكندرية، حيث التقى بالريان رئيس الهيئة، طارق شاهين.

اقرأ أيضا  حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بنطاق محافظة البحيرة

وقام المسؤولان بتفقد مخازن المهمل وتم بحث كيفية وسرعة التخلص من المهامل وبحث الإجراءات الخاصة بإزالة وإعادة إنشاء مخزن روما .

وتأتي الزيارة في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، للمساهمة فى تحقيق التوجيهات الإستراتيجية لتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وحوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى .

اقرأ أيضا  سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تقدم خدماتها للمواطنين بـ«العلمين الجديدة» والساحل الشمالي

كما تأتي في ضوء حرص قيادة مصلحة الجمارك على القيام بجولات مستمرة للمتابعة الميدانية وتفقد أحوال سير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي .

رئيس مصلحة الجمارك يتلقى مع رئيس ميناء الإسكندرية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

ميناء الإسكندرية : تداول 112 ألف طن خلال 24 ساعة الأخيرة

السيد فؤاد 9:03 م, الأحد, 15 أغسطس 21

مديرية الشباب والرياضة بمطروح تنظيم ماراثون للدراجات

معتز محمود 2:31 م, الأحد, 15 أغسطس 21

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بنطاق محافظة البحيرة

السيد فؤاد 7:50 م, السبت, 14 أغسطس 21

افتتاح 4 مساجد بتكلفة 7.4 مليون جنيه في البحيرة

السيد فؤاد 4:07 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

«بحوث النقل»: نجاح استقبال أول سفينة على رصيف 85/3 بميناء الإسكندرية

السيد فؤاد 2:52 م, الخميس, 12 أغسطس 21

مركز البحوث و«إسكندرية للحاويات» يبحثان حالة الموانئ والمحطات الذكية

السيد فؤاد 2:48 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21