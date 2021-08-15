رئيس مصلحة الجمارك يتفقد العمل في ميناء الإسكندرية ويبحث إعادة إنشاء مخزن روما

قام الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بأول زيارة لجمارك الإسكندرية منذ تعيينه رئيسا للمصلحة.

وفى بداية الجولة زار رئيس مصلحة الجمارك مبنى جمارك الصادر حيث تفقد دورة وإجراءات العمل بها عقب تطبيق منظومة العمل للخدمات اللوجستية للنافذة الواحد وجمارك السيارات ومخزن روما ومخزن C ومخازن 41 و 42 و27 .

كما زار مقر هيئة ميناء الإسكندرية، حيث التقى بالريان رئيس الهيئة، طارق شاهين.

وقام المسؤولان بتفقد مخازن المهمل وتم بحث كيفية وسرعة التخلص من المهامل وبحث الإجراءات الخاصة بإزالة وإعادة إنشاء مخزن روما .

وتأتي الزيارة في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، للمساهمة فى تحقيق التوجيهات الإستراتيجية لتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وحوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى .