رئيس مصلحة الجمارك يؤكد على أهمية الالتزام بالإنجاز وتنظيم الأداء وخلق بيئة عمل إيجابية

عقد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك مساء اليوم إجتماعا مع رؤساء وأعضاء محاور تطوير مصلحة الجمارك وأعضاء لجنة متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمصلحة الجمارك عن أعوام ۲٠٢٠-۲۰۲۳ .

وأكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك على أهمية تنفيذ الأهداف التشغيلية والبرامج المحددة لعام 2021-2022 طبقا للأهداف الإستراتيجية لمصلحة الجمارك والتى تتمثل فى تطوير عمليات التجارة العابرة للحدود المصرية وفق المعايير الدولية ومجابهة كافة التهديدات الحالية والمحتملة للحد من التجارة غير المشروعة وتنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الاحترافية فى العمل .

كما أوضح أن الأهداف الإستراتيجية للمصلحة تتضمن أيضا تطوير وتطبيق نظم العمل المتطورة لتحقق السرعة في الإنجاز ورضا المتعاملين وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة لنتظيم الأداء وخلق وتطوير شراكات استراتيجية فاعلة لدعم تحقيق رسالة المصلحة .

وأشار الشحات غتورى أن محاور التطوير تشمل محور الإطار التشريعي ومحور الموارد البشرية ومحور نظم وإجراءات العمل ومحور بيئة العمل المادية والتجهيزات ومحور التحول الرقمي .

كما تشمل المحاور أيضا محور الشراكات الإستراتيجية ومحور الاعلام والتواصل ومحور الرقابه الجمركية، وفق غتوري..

وفي سياق مختلف حرر رجال مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر والفروع، محضر ضبط جمركى لكمية من السجائر والأدخنة ( المعسل) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم وكمية من طوابع البندرول والأختام المزورة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

كما تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة بجمارك شرق بورسعيد بالتنسيق مع مباحث ميناء شرق بورسعيد والإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط محاولة تهريب 120 كرتونة تحتوي على مليون و679 ألف و800 قرص من أقراص التامول المخدرة