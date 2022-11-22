رئيس مصلحة الجمارك: حققنا أكثر من 42 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي الماضي

أعلن الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك ، أن المصلحة حققت أكثر من 42 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي 2021 /2022، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي اليوم الاثنين.

وأضاف الغتوري أنه تم تشكيل لجان وحملات بالمشاركة مع وزارة الداخلية، وهذه الحملات حققت زيادة في حصيلة الإيرادات التي حققتها المصلحة.

ومن جانبه، وجه أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة سؤالًا لرئيس مصلحة الجمارك حول أزمة الاستيراد والإفراج الجمركي، وكذلك أزمة توفير الدولار بالنسبة للمستوردين.

وردًا على هذا السؤال، أكد رئيس مصلحة الجمارك، أن الدولة تنتهج سياسة نقدية معينة، وهنا لا نستطيع أن نتدخل في عملها في هذا الشأن، متابعًا أنه من المتوقع أن تحدث انفراجة خلال يناير المقبل في الاعتمادات المستندية والإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك.

وتابع الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن عدد من سجل على المنصة الإلكترونية لـ مبادرة تيسير استيراد السيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج 14400 فرد حتى أمس .

كما أن 899 فردا قاموا بإصدار أوامر دفع لتحويل الأموال المخصصة لكل سيارة والتي سيتم إيداعها في البنوك المصرية كوديعة دولارية .