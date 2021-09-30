رئيس مصلحة الجمارك : تشكيل فرق عمليات لمتابعة تطبيق الـ «ACi» فى السخنه وبورسعيد «مستند»

أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك القرار رقم (185) لسنة 2021 بتشكيل غرفة عمليات مركزية من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS.فى إطار توجيهات الدكتور محمد وزير المالية بشـان متابعـة نظام التسجيل المسبق للشحنات«aci»

وتقوم غرفة العمليات المركزية بمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI على مدار ٢٤ ساعة والإشراف على فرق العمل بالمراكز اللوجستية التي تضم ممثلي مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS

وأجاز القرار لغرفة العمليات المركزية الاستعانة بمن تراه لإنجاز اعمالها.

وحدد القرار بالأسماء فرق عمل مصلحة الجمارك بموانئ السخنه وبورسعيد بالاضافه لغرفة العمليات المركزية

وتنص المادة الثانية من القرار “حصلت المال على نسخه منه ” أن تتولى فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار الرد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات الكترونيا وإجراءات عمل المنظومة، استقبال الشكاوى، دراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال هذه المنظومة.

الشحات غيتورى رئيس مصلحة الجمارك

كما تنص المادة الثالثة من القرار على أن تتولى غرفة العمليات المركزية العمل على حل جميع المعوقات التي تواجه فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لإنجاز أعمالها بشان منظومة التسجيل المسبق للشحنات A C I, ، كما تقوم الغرفة بعرض تقرير دوري يتضمن المشاكل والملاحظات المرفوعة لها من قبل فرق العمل وحالة العمل وانتظامه وذلك اعتبارا من ٢۰۲۱/٩/٢٥ ولمدة شهر .

وخصصت الجمارك إميل خاص لاستقبال غرفة العمليات لشكاوى المتعاملين مع المنظومه “ACI.Support@Customs.gov.eg”

ماهو التسجيل المسبق للشحنات

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها .

ويهدف منها حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية او المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع وإستخدام البيانات و المستندات الإكترونية و الإستغناء عن المستندات الورقية .

وبدأ التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)على المشحونات البحرية إعتباراً من الأول من إبريل الماضي وتبدأ مرحلة التشغيل الإلزامى إعتباراً من الأول من أكتوبر2021

وتؤكد مصلحة الجمارك أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية اعتباراً من 2021/10/1 إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI .