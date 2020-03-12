رئيس «مصر للطيران» : 85% انتظامًا في رحلات الشركة

أكد الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن رحلات الشركة الوطنية شهدت انتظامًا بنسبة 85% في مطار القاهرة والمطارات المصرية.

تأخيرات بسيطة في بعض الرحلات الداخلية بسبب سوء الطقس

وتابع: ما عدا تأخيرات بسيطة في بعض الرحلات الداخلية، في ضوء سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث أقلعت في الفترة الصباحية 40 رحلة دولية وداخلية منذ الدقيقة الأولى من صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتقدم الطيار رشدي زكريا بالشكر والتقدير لجميع العاملين بمصر للطيران، وخاصة العاملين بالمهبط الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه في ظل هذه الظروف السيئة، وهو ليس بجديد على العاملين بالشركة الوطنية.

وأشاد زكريا بالتزام العاملين بالخطط الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تتم بناء على توجيهات وزارة الطيران المدني، بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل الجهات المعنية.

وتُهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية خلال الساعات المقبلة ضرورة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقلّ عن 4 ساعات، ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.