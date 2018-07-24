رئيس مصر للطيران يستقبل الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي

دعاء محموداستقبل الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران السيد جيفري جو الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي، وذلك بمقر الشركة بالقاهرة.جاءت زيارة رئيس التحالف ضمن جولته التي يقوم بها حالياً إلى عدد من شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأعرب الطيار أحمد عاد

دعاء محمود

استقبل الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران السيد جيفري جو الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي، وذلك بمقر الشركة بالقاهرة.

جاءت زيارة رئيس التحالف ضمن جولته التي يقوم بها حالياً إلى عدد من شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب الطيار أحمد عادل عن سعادته بزيارة رئيس تحالف ستار لمصر، وتبادلا الرؤى حول مستجدات صناعة النقل الجوي حول العالم، ودور الشركة كعضو فعال في تحالف ستار وممثل له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم استعراض بعض الخطط الحالية والمستقبلية التي تستهدف الشركة تفعيلها في إطار خطة التطوير التي تنتهجها مصر للطيران حالياً لخدمة عملائها بوجه خاص وعملاء تحالف ستار بوحه عام.

واختتمت الزيارة بتهنئة الطيار أحمد عادل للسيد جيفري جو رئيس تحالف ستار لحصول التحالف على جائزة “سكاي تراكس” كأفضل تحالف طيران في العالم للعام الثالث على التوالي، وكذلك حصول استراحة تحالف ستار بمطار لوس أنجلوس على جائزة أفضل استراحة خاصة بتحالف طيران للعام الرابع على التوالي.

جدير بالذكر، أن تحالف ستار يعد أكبر تحالف لشركات الطيران حول العالم ويضم حاليا ٢٨ شركة طيران من بينهم مصر للطيران التي انضمت إليه في عام 2008 لتصبح العضو الحادي والعشرين في التحالف وتتسع شبكة خطوط اعضائه لـ1317 مطار في 193 دولة حول العالم.