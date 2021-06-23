رئيس مصر للطيران: نستهدف الوصول إلى 75% من معدلات التشغيل قبل «كورونا» بحلول أغسطس

قال الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن معدل التشغيل الحالى لرحلات شركة مصر للطيران وصل إلى 59% من إجمالى حجم التشغيل فى عام 2019 قبل جائحة كورونا. وأضاف نبيل فى تصريحات خاصة للمال، بأنه من المستهدف…

قال الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن معدل التشغيل الحالى لرحلات شركة مصر للطيران وصل إلى 59% من إجمالى حجم التشغيل فى عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وأضاف نبيل فى تصريحات خاصة للمال، بأنه من المستهدف الوصول من 70 إلى 75% من معدلات التشغيل بحلول منتصف شهر يوليو وبداية شهر أغسطس المقبلين، خاصة فى ظل زيادة الترددات إلى السوق الأفريقية.

يشار إلى أن شركة مصر للطيران، تسير اليوم الأربعاء 56 رحلة جوية بمعدل 37 رحلة دولية و12 رحلة داخلية و7 رحلات شحن جوى لنقل 4979 راكبا.

ونوهت وزارة الطيران المدني، بأن الإجراءات الاحترازية داخل المطارات، تتضمن عمليات التعقيم والتطهير بشكل دورى ومستمر للمطارات وكذلك عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل استخدام، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب.

كما يتم تطهير وتعقيم الطائرات بعد كل رحلة ( الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياه، فلاتر التكييف… وغيرها).

ونوهت بأنه تم تركيب عدد (116) كاميرا حرارية بجميع المطارات المصرية وبتكلفة 18 مليون جنيه قياس درجة حرارة الركاب والعاملين إلكترونياً.

وتم توفير أدوات التعقيم فى جميع أنحاء المطارات، حيث يتم تعقيم اليدين عند الدخول لصالة كإجراء وقائي، كما يتم قياس درجة حرارة المسافرين وأطقم الركب الطائر، ومن تزيد درجة حرارته عن الطبيعى لا يسمح له بالدخول.