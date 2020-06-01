نقل وملاحة

رئيس مصر للطيران : أتوقع إلغاء الحجر الصحي للعائدين واستبداله بالعزل المنزلي خلال أيام

للمصريين العائدين على متن الرحلات الاستثنائية
دعاء محمود 10:48 م, الأثنين, 1 يونيو 20 10:48 م, الأثنين, 1 يونيو 20

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أكد الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المتوقع أن يتم إلغاء الحجر الصحي خلال الأيام القادمة علي رحلات العالقين والقادمين من الخارج.

وأضاف زكريا في تصريحات صحفية له، أنه سيتم استبداله بالحجر المنزلي وذلك للمصريين العائدين علي متن الرحلات الاستثنائية والتي تطلقها شركتي مصر للطيران واير كايرو.

يشار إلى أن سلطة الطيران المدنى، أعلنت تعليق الحركة الجوية من وإلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك منذ 19 مارس الماضى، باستثناء رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.

وتعتزم وزارة الطيران المدنى، تشغيل رحلات استثنائية جديدة إلى 8 وجهات مختلفة فى دول عربية وأجنبية، وذلك لإعادة المصريين العالقين فى الخارج إلى البلاد، بعد تعليق حركة الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

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بقلم دعاء محمود

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