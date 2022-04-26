كشف علاء عامر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، أن شركته انتهت من إعداد لائحة الاستثمار ضمن مشروع استكمال اللوائح التنفيذية والداخلية للشركة.

وأضاف في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد حاليا، أن مجلس إدارة الشركة انتهى من تحديد رؤية الشركة ووضع استراتيجية العمل القائمة على تفعيل الأنشطة الرقايية وإضافة إدارة الالتزام و مراجعة نظم العمل.

يذكر أن الجمعية العمومية العادية انعقدت عقب اكتمال النصاب القانوني لها، في حين لم تنعقد الجمعية العمومية غير العادية عقب عدم تسجيل النصاب القانوني البالغ 50٪ من الحضور.