رئيس «مصر القابضة للتأمين» : نستهدف أن نكون أكبر كيان مالي غير مصرفي بجدارة

أوضح أن الشركة القابضة تستهدف تعظيم تلك المحفظة الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة





قال باسل الحيني رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمصر القابضة للتأمين: “نستهدف أن نكون أكبر كيان مالي غير مصرفي بجدارة”.

جاء ذلك لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON».

وأوضح أن الشركة القابضة تستهدف تعظيم تلك المحفظة الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة عبر التوسع في استثمارات جديدة بجانب إعادة هيكلة حصص المجموعة في الشركات والمؤسسات المختلفة .

محفظتنا الاستثمارية 70 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق وحصتنا السوقية مقومة بالأقساط 40%



وكشف أن المحفظة الاستثمارية للمجموعة وشركاتها التابعة لتتخطى الـ70 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2021/2020.



وتابع : “لأول مرة في تاريخ المجموعة نحقق هذا الرقم في المحفظة الاستثمارية خلال العام الجاري والعام الماضي”.



وأشار إلى نمو النمحفظة الاستثمارية للمجموعة دافعاً وحافزاً كبيراً يجعل المجموعة ليس مجرد شركة قابضة في مجال التأمين فقط بل اكبر مجموعة مالية غير مصرفية متكاملة فليس من المنطق أن يكون هذا القدر من المحفظة الاستثمارية ويتم توظيفها فقط في مجال التأمين”.



وأكد أن الخدمات التأمينية هي القطاع الاساسي للاستثمار في الشركة لكن دون التطرق لمحالات أخرى وقطاعات أخرى لن تكون أكبر كيان مالي غير مصرفي ولذا تتجه الشركة للتوسع في قطاعات اخرى تعزوز من هذا اللقب.



وكشف الحيني أن القابضة للتأمين تضم ثلاثة شركات تحت لاءتها مصر للتامين ومصر لتأمينات الحياة وهي التي تقدم الخدمات التأمينية التقليدية بالاضافة لمصر للتأمين التكافلي على الممتلكات قائلاً : نسعى لـاسيس مصر للـامين التكافي حياة ولكن ذلك لازال تحت التأسيس.



وأوضح أن حصة كل من شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة تبلغ في السوق قرابة 40%وهما شركتان عملاقتان في السوق بالاضافة قائلاً : بلغت محفظة أقساط القطاع نحو 46 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2020.حصة الشركات الحكومية منها 18 مليار جنيه بما يوزاي 40%.



وتابع: “بالنسبة للمحفظة الاستثمارية الكلية لقطاع التأمين في السوق تبلغ 126 مليار جنيه تستحوذ شركات القابضة للتأمين على نحو 70 مليار جنيه، وحصتنا السوقية مقومة بالأقساط 40% بينما حصتنا السوقية من جهة الأرباح تبلغ نحو 57%”.