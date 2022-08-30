رئيس «مشروعات النواب» يطالب المحافظات بتطبيق لائحة عربات الطعام المتنقلة بالغربية

قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، إن القانون الخاص بوحدات الطعام المتنقلة وفر فرص عمل كثيرة للشباب، مشيراً أنه تم تفقد عدد من وحدات الطعام المتقلة برفقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وأن المحافظة تضع لائحة لعربات الطعام المتنقلة يحتذى بها.

وطالب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة أن تحذو المحافظات حذو محافظة الغربية في لائحة خاصة بها لعربات الطعام المتنقلة، مقدما التحية للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على ما قدمه من تسهيلات لدعم الشباب عبر اللائحة التي تم إعدادها لعربات الطعام المتنقلة.

وأوضح مرعي أن لجنة المشروعات بالمجلس عكفت على صياغة القانون رقم 92 لسنة 2018 بشكل يضمن وضع تعريفات محددة لوحدات الطعام المتنقلة من حيث نوع الوحدة والنشاط المرخص به ومدة الترخيص والاشتراطات الفنية التي يجب توافرها في العربة لسلامتها، خاصة أن غالبية العربات موجودة في مناطق وتجمعات سكنية، مشيداً بالدور المتميز للمحافظة في سرعة تطبيق القانون كأول محافظة تضه لائحة استرشادية لتنظيم العمل، وأصبحت تلك المنطقة نموذج فريد يحتذى به لكافة المحافظات.

وقال مرعي إن الدولة تسعى لدمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال لتنفيذ المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.