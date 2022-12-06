رئيس «مستثمري العاشر» ووزير المالية يبحثان آلية عودة مبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة بفائدة 8%

توصّل الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان مع الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى صيغة لورقة عمل تقوم جمعية العاشر بإعدادها بالتعاون مع منظمات رجال الأعمال من أجل استمرار مبادرة البنك المركزي بدعم الصناعة بفائدة 8% مخفضة من البنوك.

جاء ذلك على هامش لقائه بالوزير خلال منصة منتدى الأعمال المصرى السينغافورى لبحث التعاون الاستثمارى والتجارى المشترك بين مصر وسينغافورة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وسفير سنغافورة والدكتور مجدى المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال.

وأوضح عارف فى بيان اليوم، أن وزير المالية وعد بدراسة هذا الملف مع الجهات المعنية من أجل توفير الدعم اللازم للصناعة الوطنية.

على صعيد متصل اقترح الدكتور سمير عارف على السفير السينغافورى ضرورة عقد لجنة مشتركة للتعاون بين الجانبين مؤكدا أن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان التى يخرج منها ثُلث الصادرات المصرية على أتم الإستعداد لمشاركة رجال الأعمال فى سنغافورة على إقامة كافة أنواع المشروعات التى يرغبون في تنفيذها داخل مصر وتبادل المعلومات.

كما رحب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالشركات السينغافورية بالمدينة أبرزهم شركة cIB للأعمال اللوجستية، متطلعا لمزيد من التعاون والاستثمارات المشتركة.

وتُعد سنغافورة من أكبر الدول الآسيوية استثمارًا فى مصر بنحو مليار دولار، بمحفظة مشروعات تجارية واستثمارية بين البلدين زادت بنسبة 30% خلال السنوات القليلة الماضية، في عدة مجالات أبرزها: الصناعة، والخدمات اللوجستية.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى سنغافورة بنسبة 208% عام 2021 لتصل إلى نصف مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات سنغافورة إلى مصر من 128 مليون دولار في عام 1995 إلى 255 مليون دولار في عام 2020.