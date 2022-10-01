رئيس «مستثمري البحر الأحمر» : صعود قوي متوقع في الحجوزات السياحية لشرم الشيخ بعد انتهاء قمة المناخ

قال كامل أبو علي، رئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إنه بعد انتهاء فعاليات مؤتمر تغير المناخ “COP 27″، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، سوف تشهد شرم الشيخ صعودًا قويًّا في حجم الحجوزات السياحية.

وأضاف أبو علي، في تصريحات صحفية خلال افتتاح فندق جديد للمجموعة بالغردقة، أن فنادق شرم الشيخ عانت، خلال السنوات الماضية، بسبب جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثّرت بشكل ملحوظ على الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصري بعد توقف السوق الأوكراني الواعد، الذي حقق توافد نحو 1.6 مليون سائح، خلال العام الماضي، وهو ما كان يعوّض أي غياب للسياحة الروسية.

وأوضح أن منظمي الرحلات الروس أكدوا عودتهم بقوة إلى مصر، خلال شهر أكتوبر الحالي، إلا أنه تم التأجيل، ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليهم.

وتابع أنه يمكن لمدينة شرم الشيخ تعويض ذلك، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من الدولة بهذا الحدث العالمي (قمة المناخ)، وما تم من إنجازات في تطوير المدينة ومواكبة التوجه العالمي نحو السياحة المستدامة والطاقة الخضراء.

نستهدف خلو الغردقة من الأكياس البلاستيكية

ولفت إلى أن مجموعة الباتروس تستهدف أن تكون الغردقة خالية من الأكياس البلاستيك نظرًا لأنها تضر البيئة، مطالبًا بإصدار قرار بهذا الشأن.