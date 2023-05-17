رئيس «مستثمرى أكتوبر»: مقترح شراكة مع «الإسكان» لإنشاء مدينة صناعية

كشف الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، عن اجتماعه مع وزير الإسكان خلال الأيام الماضية من أجل عرض مقترح شراكة بين الدولة وجمعية مستثمرى أكتوبر لإنشاء مدينة صناعية متكاملة على مساحة 6.5 مليون متر مربع على أحدث طراز.

وأشاد “خميس شعبان” على هامش انتخابات الجمعية العمومية، بالقرارات الهامة والحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ترأسه أمس لأولى اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار، متمنياً بأن تكون بداية انفراجة حقيقية للاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج.

كما أكد الدكتور وائل الخولى نائب رئيس الجمعيه ضرورة مواصلة أنشطة خدمة المستثمرين حيث تم تدشين موقع للتجارة الإلكترونية لشركات مدينة السادس من أكتوبر من أجل المساعدة فى تسويق المنتج المصرى محليا وخارجيا.

وفازت قائمة الدكتور محمد خميس شعبان ” تواصل الأجيال” فى انتخابات مجلس الإدارة الجديد لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بحضور تاريخى للجمعية العمومية.