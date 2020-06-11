رئيس مركز مرسى مطروح يطالب الشركات بإنهاء أعمال رفع الكفاءة في التوقيت المحدد

عقد وجية عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح اجتماعا مع الشركات العاملة بالمدينة في أعمال الصيانة ورفع كفاءة كورنيش المدينة والشواطئ، للوقوف على المعوقات التي تواجه العمل لضمان إنجاز كافة الأعمال، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة إنجاز الأعمال الجارية بكورنيش المدينة والشواطئ طبقا للتوقيتات المتفق عليها مع الشركات المنفذة .

وشدد عبد الرازق للشركات العاملة علي سرعة إنجاز الاعمال مبكرا بزيادة معدلات العمل طبقا للمواصفات الهندسية وتحت اشراف مجلس المدينة في رفع كفاءة الارصفة ودهانات البلدورات والاعمدة وسور الكورنيش والحمامات بالتوازي مع مديرية الاسكان المشرفة علي بعض اعمال التطوير لتصبح المدينة في ابهي صورها طوال العام ولن تقتصر علي فصل الصيف فقط .



الأعمال لتكون المدينة على استعداد في أي وقت لاستقبال ضيوفها

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه أحد أبناء المحافظة وشرف له خدمة أهل بلده ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن المدينة وبالتعاون مع أبناء مطروح المخلصين من أصحاب الشركات ستعود مدينتنا الواعدة لسابق عهدها بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها.

ونقل رئيس المدينة تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للشركات العاملة وتقديره للاعمال المكلفين بها مؤكدا أنه يثق في أبناء مطروح المحبين لبلدهم بسرعة انتهاء الاعمال في التوقيتات المتفق عليها بالشواطئ والكورنيش لتكون المدينة علي استعداد في أي وقت لاستقبال ضيوفها ومحبيها فور صدور قرارات مجلس الوزراء بفتح الشواطئ بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .