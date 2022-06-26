رئيس مركز بصيرة: التعداد الاقتصادي الخامس إلكتروني بالكامل

قال الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى للمركز المصرى لبحوث الرأى “بصيرة”، إن نتائج تحليل التعداد الاقتصادى الخامس يأتي هذا العام بشكل جديد وفريد، حيث يعد أول تعداد إلكتروني بالكامل.

وأضاف عثمان، أن تحليل بيانات التعداد تم من خلال آلية ومنهجية محكمة، كما تم اختيار فرق الباحثين بدقة حتى تخرج النتائج والأوراق البحثية بشكل منهجى سليم.

ولفت إلى أن هذا المشروع يعد مثالا جيدا للعمل الجماعي والتفاهم بين فرق مختلفة وباحثين من مختلف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأوراق البحثية التي تضمنت رؤي وتوصيات يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الختامي لعرض نتائج تحليل بيانات التعداد الاقتصادي الخامس لمصر لعام 2017/2018.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من الدكتورة علا الخواجة، استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولورا جونزالز، مدير مكتب النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور أحمد كمالي، والدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي “بصيرة”، والدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة_ الباحث الرئيسي للمشروع.