رئيس مركز البحوث الزراعية يفتتح مكتبًا للإيكاردا بمصر

الصاوي أحمد يشهد الدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، غدًا الأحد، فاعليات افتتاح مكتب المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا" بمصر، بحضور عدد من رؤساء القطاعات بوزارة الزراعة وأعضاء من المركز الدولي.ويهتم المركز الدولي للبحوث الزراعية في المنا

الصاوي أحمد





يشهد الدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، غدًا الأحد، فاعليات افتتاح مكتب المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” بمصر، بحضور عدد من رؤساء القطاعات بوزارة الزراعة وأعضاء من المركز الدولي.

ويهتم المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة بمعالجة المشكلات في المناطق الجافة وشبه الجافة، ومن بينها الصحراوية، وتوفير حلول لحسن استخدام عاملي المياه والتربة، ودعم وتوفير طرق زراعية حديثة تتلاءم مع هذه الظروف القاسية، وهو أحد 16 مركزًا تدعمه المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية المعروفة بـ”CGIAR”، ومقره الرئيسي في حلب بسوريا.

وتتواجد هذه المنظمة الدولية في عدة بلدان عربية، ولها تجارب رائدة في كل من مصر والأردن ولبنان وسوريا وتركيا والمغرب وتونس والجزائر وباكستان وأفغانستان وغيرها.