رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد زراعات البطيخ في النوبارية

قام الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بزيارة تفقدية لموقع الزراعة المحمية بالبستان بالنوبارية.

ورافقه في الزيارة الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب والأستاذ الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز للبحوث والأستاذ الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين والدكتور وهبة الجزار رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والأستاذ الدكتور مسعد حسانين المشرف العام علي الزراعات المحمية .

وقام الوفد بزيارة موقع الزراعات المحمية بالبستان بالنوبارية وتفقد زراعات البرنامج الوطني حيث تم المرور علي زراعات البطيخ وتم عرض موقف التهجينات التي تتم بالموقع لإنتاج الهجن من البطيخ .

وفي سياق متصل، أكد رئيس مركز البحوث الزراعية ضرورة العمل بهمة ونشاط والالتزام بخطة البرنامج وإنجاز ها في الوقت المحدد.

كما تفقد رئيس المركز والوفد المرافق له باقي زراعات الموجودة بالموقع كما أثنى على المجهود الذي يقوم بة لبرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر في استنباط أصناف وهجن جديدة.