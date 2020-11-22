رئيس مرسى مطروح يتابع مع مديري الإدارات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

وأكد رئيس المدينة علي تقييم أداء عمل مديري الإدارات لاتخاذ الإجراء اللازم حيال المقصرين في الأعمال المكلفين بها ومكافأة المتميزين لينعكس ذلك على رفع معدلات منظومة العمل

عقد رضا جاب الله ، رئيس مدينة مرسى مطروح ، اجتماعه الدوري مع مديري الإدارات بمجلس المدينة لمتابعة سير العمل والوقوف علي المعوقات التي تواجه عمل الإدارات، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ حفاظا على صحة وأرواح الجميع، وإحالة كل من يخالف التعليمات للتحقيق.

واستمع رئيس مدينة مرسى مطروح للمشكلات والحلول لكافة المعوقات التي تواجه الإدارات، وذلك للارتقاء بمعدلات العمل لضمان تقديم خدمة متكاملة للمواطن المطروحي الذي يردد علي المجلس بسهولة ويسر، وطبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وأكد رئيس المدينة علي تقييم أداء عمل مديري الإدارات لاتخاذ الإجراء اللازم حيال المقصرين في الأعمال المكلفين بها ومكافأة المتميزين لينعكس ذلك على رفع معدلات منظومة العمل، وخاصة في الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

رفع تقارير دورية حول مستوى أداء كل إدارة لعرضها على رئيس المدينة

ووجه جاب الله لسكرتير المدينة برفع تقارير دورية حول مستوى أداء كل إدارة لعرضها على رئيس المدينة لاتخاذ القرار المناسب في صالح العمل بتوفير البديل الكفء، وكوادر جديدة قادرة على أحداث تغيير في منظومة العمل من القيادات الشابة الواعدة.

كما أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح مؤخراً عن تسليم عدد 21 بئر نشو موزعة علي القري موزعة كالآتي “عدد 2 بئر برأس الحكمة، 4 فى الجراولة، 2 علوش، ٦ النصر 1 السقيفة، 2 بوادى الرمل، 3 بوادى ماجد، 3 بطريق سيوة” وذلك ضمن خطة 2019 / 2020 الممولة من إدارة تنمية القرية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة إنهاء تسليم الآبار النشو للمتقدمين بالقري التابعة لمركز ومدينة مرسي مطروح.

وأضاف جاب الله بأنه تم تسليم 41 بئر نشو من خلال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 166 لسنة 2020 الخاص بإجراء المعاينات حتي استلام الآبار وتسليمها للأهالي عن طريق تنمية القرية بمجلس المدينة والتنمية المستدامة الجهة المنفذة وعضوية مديرية الزراعة.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح بأنه جار العمل للانتهاء من باقي الآبار للمتقدمين بالقري التابعة للمركز شرقا وغربا طبقاً للشروط والضوابط المتبعة بإنشاء الآبار تنفيذ مركز التنمية المستدامة تحت إشراف إدارة تنمية القرية بالمحافظة ومتابعة ميدانية من تنمية القرية بمجلس المدينة ومديرية الزراعة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المعاينات وإرسال إحداثيات المعاينات من الموقع عن طريق جهاز gps إلي مركز التنمية المستدامة للمتقدمين لإنشاء آبار نشو.