رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع حملات النظافة العامة بالأحياء

تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح حملات النظافة العامة، بنطاق المدينة تحت إشراف نواب رئيس المدينة علي مدار اليوم ، ضمن جهود اليومية للعاملين بالأحياء والحملة الميكانيكية بمجلس المدينة .

وكما يناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة والبيئة والتعاون مع جهاز النظافة لظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها.

كما يأتى ذلك مواصلة لجهود النظافة العامة بمدينة مرسى مطروح تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة حملات النظافة بنطاق المدينة.

فى سياق متصل، شهد العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح يوم الأحد الماضى اصطفاف معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مرسى مطروح لمتابعة مدى الاستعداد لمواجهة أى طوارئ بحضور لجنة وزارة التنمية المحلية برئاسة هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بالوزارة .