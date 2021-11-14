رئيس مدينة 6 أكتوبر: رفض كافة طلبات التصالح لتغيير النشاط من سكني إلى تجاري

مناقشة مشكلات "التوك التوك" وتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى وإدارى

التقى المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بممثلي سكان منطقة القرى السياحية الأولى والرابعة والسادسة بمدينة 6 أكتوبر، لبحث مقترحاتهم وشكاواهم،بحضور الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، وممثلي مجلس الأمناء، واتحادات الشغالين، ومسئولي الجهاز.

وأشار النجار إلى أنه تم مناقشة منظومة النظافة وصناديق القمامة، حيث تم التأكيد على زيادة أعداد صناديق القمامة حسب حاجة كل مربع وفى حالة وجود صناديق تالفة يتم التغيير أو الإصلاح فورًا، وفى حالة التأخير يتم الخصم على الشركات العاملة بالمدينة.

كما تم التنسيق مع اتحاد الشاغلين بخصوص متابعة سيارات الجمع المنزلي، بجانب مناقشة ظاهرة سير مركبات “التوك توك”، ومنع سيرها نهائيًا داخل المدينة، وذلك طبقاً لقانون المرور، والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بمشكلة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري، أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم رفض كافة طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد حملات مكبرة على كل أحياء المدينة .

وفيما يتعلق بالطرق ، أشار رئيس الجهاز، إلى أن المدينة تشهد حالياً طفرة حقيقية في مجال الطرق والنقل والمواصلات، مكلفاً إدارة الطرق بعمل دراسة كاملة لمنطقة القرى السياحية وعرضها فيما يخص طلبات ومقترحات السكان الخاصة بالطرق ” عمل المطبات – ازدحام منطقة جراج نادى النادى”.

وحول تساؤلات السكان عن الاستعداد لفصل الشتاء وبالوعات صرف مياه الأمطار، قال رئيس الجهازأنه تم رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى للتعامل مع الأمطار ، والتأكد من جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق المختلفة وجميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة.

وأضاف أنه بجانب تلقي شكاوى المياه والصرف عبر الخط الساخن ١٥١٠٠ والمخصص لكافة أنواع الشكاوى على مدار الـ٢٤ ساعة وبالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية .

وأكد المهندس عادل النجار، حرص جهاز المدينة على تحقيق التواصل مع المواطنين والعمل على حل جميع المشكلات التى يتم رصدها، وعلى عقد باقى اللقاءات مع ممثلي سكان كل الأحياء طبقاً للجدول المعلن.

من جانبه، أشاد الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، والحضور، بمبادرة لقاء السكان وضرورة التواصل بين المواطنين والجهات التنفيذية بالمدينة، معربين عن ثنائهم على الأعمال والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر .