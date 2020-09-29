رئيس مدينة مطروح: رفع 470 طن قمامة يومياً وتحديد مواعيد لإلقاء المخلفات بالشوارع

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بالتعاون مع جهاز النظافة وإلقاء القمامة الساعة الثامنة صباحا وفي الفترة المسائية العاشرة مساء حتي يتمكن العاملون بجهاز النظافة من جمع القمامة ولضمان عدم تراكمها بالشوارع حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح الأعمال اليومية بالأحياء وجهاز النظافة بنطاق المدينة، حيث صرح بأنه يتم رفع أكثر من 470 طنا من القمامة يومياً صباحا ومساء بنطاق الـ 6 أحياء بالمدينة وجميع المناطق والعزب ، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمتابعة الأعمال اليومية بالأحياء ورفع معدلات النظافة بالشوارع والميادين بنطاق المدينة.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح استمرار أعمال الحملة المكبرة بالشواطئ بإزالة القمامة من خلف أسوار كورنيش المدينة تحت إشراف وتنفيذ رجال جهاز النظافة بمجلس المدينة.

إلقاء القمامة الساعة الثامنة صباحا وفي الفترة المسائية العاشرة مساء

وناشد رئيس المدينة أهالي مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع جهاز النظافة وإلقاء القمامة الساعة الثامنة صباحا وفي الفترة المسائية الساعة العاشرة مساء، حتي يتمكن العاملون بجهاز النظافة من جمع القمامة ولضمان عدم تراكمها بالشوارع وذلك حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة.

وأكد استمرار جهود رجال التطهير قاموا بتعقيم المصالح الحكومية والمدارس والمنشآت الشرطية ومحطة القطار والموقف والسيارات القادمة للمدينة بالمداخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.