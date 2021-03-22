رئيس مدينة مطروح : جار استكمال رصف الشوارع الفرعية بعلم الروم

وذلك بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة بناء على الخطابات الرسمية المرسلة من الشركات العاملة لمجلس المدينة

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يجرى استكمال أعمال رصف بالشوارع المتفرعة من علم الروم وذلك بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة بناء على الخطابات الرسمية المرسلة من الشركات العاملة لمجلس المدينة.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المدينة لسرعة الانتهاء منها طبقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المتفق عليها.



وأكد جاب الله أنه جار العمل في إعادة الشىء لأصله بشوارع المنطقة الطبية باستكمال وضع الطبقة الخرسانية بعد الانتهاء من مشروعات الغاز الطبيعي بالمنطقة تمهيدا لأعمال الرصف.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال حتى بعض شوارع علم الروم وبمحيط عمارات بورسعيد والروضة والسنوسية وطريق الخروبة ويتم الانتهاء من طبقة الأساس تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتى الشوارع الفرعية خلف الإذاعة، بناء على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه رئيس المدينة للشركات العاملة ببذل مزيد من الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في أعمال الرصف بشوارع الأحياء والعزب لمشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المدينة، بالتزامن مع تمهيد الطرق الترابية بالجليدر لفتح شوارع مغلقة تيسيرا على سيارات المواطنين والطوارئ لحين رصف تلك المناطق.