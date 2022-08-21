رئيس مدينة مرسى مطروح يوجه رؤساء القرى برصد المباني المخالفة

عقد رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح اجتماعاً مع رؤساء القري للوقوف علي المعوقات والمشاكل التي تواجه العمل وتقديم الحلول الفورية لسكان القري والتجمعات التابعة للمركز ، لتوجيه رؤساء القري بالتفاعل مع المواطنين لحل مشاكلها ورصد المباني المخالفة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة سير العمل بالقري لضمان للوقوف علي الخدمات المقدمة لأهالينا بالتجمعات بالصحراء .

ووجه جاب الله لرؤساء القري علي التواجد الميداني بين اهالينا في القري والتجمعات والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم كافة الخدمات للمواطن المطروحي في القطاعات الخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين ، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي متابعة البناء المخالف في نطاق حيز كل قرية واتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه المتعدين علي أراضي الدولة وإزالة المباني المخالفة في المهد فوراً ، مناشداً الاهالي بعدم الشروع في البناء المخالف حفاظاً علي أملاك الدولة وعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي تلبية احتياجات القري والتجمعات والنجوع ورفع تقارير دورية حول المعوقات والمشاكل التي تواجه سكان البادية بالنجوع لتقديم الحلول العاجلة في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للوائح والقوانين .

وأشار رئيس المدينة إلي ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أكد علي ضرورة التفاعل مع الاهالي بالقري في مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب علي القضايا التي تشغل المواطنين .