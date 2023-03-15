رئيس مدينة مرسى مطروح يكرم المحالين للمعاش

نظم مركز ومدينة مرسى مطروح حفل تكريم المحالين للمعاش بقاعة مجلس المدينة، بحضور عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح والمستشار سعد إسماعيل المستشار القانوني للمجلس ومحمد مصطفى سكرتير ونائب رئيس المدينة والقيادات والعاملين بالمجلس، وذلك في جو ملئ بالبهجة والفرحة وروح الأسرة الواحدة .

وأعرب رئيس مدينة مرسى مطروح عن سعادته لإقامة حفل المحالين للمعاش لتكريمهم ، مؤكدا أن سن المعاش بداية لحياة جديدة لعطاء ممتد، وأن السن ليس معيارا للقدرة العقلية والعملية، مؤكدا الاحتياج الشديد لخبرات الزملاء وتواصلهم مع مجلس المدينة حتى بعد خروجهم للمعاش .

وأضاف عبد المجيد أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص مجلس المدينة على الاهتمام بالعاملين لتكريمهم بعد بلوغهم سن المعاش، عرفانا بالجميل لما قدموه من جهد وعمل خلال فترة عملهم .

وفي نهاية الحفل كرم عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح الزميل مصطفى قطب عضو إدارة الشئون القانونية بالمحافظة وذلك لبلوغه سن المعاش وسط أجواء أسرية بين الحضور من العاملين بمجلس المدينة، والمشاعر الصادقة تجاه الزميل المحال على المعاش .

ووجه الشكر والتقدير له على ما قدمه خلال سنوات عطائه بكل صدق وأمانة وإخلاص وتفاني في العمل ، متمنيا له حياة سعيدة والتوفيق والسداد فيما هو قادم.