رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن استمرار العمل في قطاع الرصف

في منطقة شوارع العمدة فرج وخلف المدرسة الصناعية وعزبة العسكر

رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن استمرار العمل في قطاع الرصف
معتز محمود

معتز محمود

3:33 م, الخميس, 7 سبتمبر 23

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن استمرار العمل في قطاع الرصف بالمدينة في منطقة شوارع العمدة فرج وخلف المدرسة الصناعية وعزبة العسكر ، لنتهي الطرق الترابية ، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023 ، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وتابع عبد المجيد أعمال استكمال رصف منطقة شوارع العمدة فرج وخلف المدرسة الصناعية بالكيلو 1 حتى سور النجدة بالكيلو 3 تحت إشراف إدارة التخطيط والمشروعات بمجلس المدينة ، ضمن خطة 2022-2023 لربطه بشوارع العمدة فرج ، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة لنداء سكان المنطقة.

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال استكمال رصف شوارع عزبة العسكر بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الانترلوك ، ووضع طبقة الاساس لشوارع السواني البحرية ، وخلف المعهد الديني بعلم الروم تمهيداً لأعمال الرصف ، وجار تركيب بالبلدورات والانترلوك لبعض الشوارع الرئيسية.

وأشار رئيس المدينة إلى الانتهاء من رصف بعض شوارع عزاز وربطه بشوارع مساكن اللوكس حتى كلية التربية وشارع التهريب ، ضمن الأعمال الجارية بمنطقة شارع عزاز كمرحلة أولى بالخطة الاستثمارية .

وجار العمل علي قدم وساق لاستكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائي إلى أرضي ، لشوارع الملح واحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم ، ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة ، لتحسين مستوي أداء التيار الكهربائي والانارة بتلك المناطق فى الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء .

وأكد رئيس المدينة على وضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها ، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة ، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء لتحسين مستوي التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين .

يناشد رئيس مدينة مرسي مطروح الاهالي بالحفاظ علي أعمال الرصف الحضارية لكي تليق بسكان تلك المناطق التي تم رصفها والا سيتم تعرض المتسبب في اتلاف أعمال الرصف للمسئولة القانونية ، مؤكدا الي أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة تعمل علي خدمة أهالى مطروح ، للارتقاء بكافة الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في اطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة .

معتز محمود

معتز محمود

3:33 م, الخميس, 7 سبتمبر 23