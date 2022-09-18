رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك والأرصفة

تفقد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك والأرصفة بشارع 15 من الكيلو ١ حتى ربطه بطريق الوادي بطول 1.3 كم، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الغرف والمطابق علي مستوي منسوب الشارع، تيسيرا على أهالي المنطقة .

كما تفقد رئيس مدينة مرسي مطروح رفع كفاءة وتوسعات شارع الإمام مالك الحيوي الذي يربط شارع علم الروم حتى الكيلو 7 بطول 3.7 كم ضمن خطة المدينة في رفع كفاءة الطرق الداخلية وإعادة الشيء لأصلة، وجار العمل في تركيب البلدورات والأرصفة بداية من الكيلو 7، كذلك التنسيق مع جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح للانتهاء من اعمال مراجعة شبكة الصرف الصحى بشارع الامام مالك، من نادي الطلائع حتي علم الروم لسرعة الانتهاء من الأعمال، تمهيدا لوضع طبقة الاساس قبل أعمال الرصف.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال اجتماعه الاخير مع مجلس مدينة مرسى مطروح وعدد من القطاعات التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للاسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مدينة مرسي مطروح خاصة في قطاع رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع مع الوقوف على نسب التنفيذ و الاسراع بها وازالة اى معوقات لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين .

كذلك جار التنسيق بين مجلس مدينة مرسي مطروح والشركات العاملة للانتهاء من رصف بعض الشوارع بالخطة الاستثمارية بالكيلو ٤ وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية وتوصيلات المنازل للصرف الصحي .مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالرصف بالخطة الاستثمارية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ، والتي تضمنت رصف طرق بالكيلو 9 بطول 1 كم ، وطرق متفرعة من الكيلو 5 حتي الكيلو 7 باطوال 2 كم ، ورصف شارع المدرسة التجاري بالكيلو 4 بطول 1.5 كم ، وشوارع فرعية من المدرسة التجاري موازي للكيلو 4 بطول 3 كم تشمل سطحية وانشاء جديد ، بالإضافة إلي رصف ورفع كفاءة وانشاء الطرق المنطقة الريفية بطول 1.250 كم ، ورصف بعلم الروم بجوار مسجد الغفران بطول 750 م ، وأخيرا رصف طرق بعزبة ابو خرطة بطول ١.٥ كم .

وكذلك رصف وعمل طبقة سطحية وإعادة الشئ لاصلة بمسار شبكة التحول الرقمي وأرصفة وبلاط انترلوك وخرسانة عادية بمنطقة السنوسية البحرية وعمارات الليدو ، بالإضافة إلي رفع كفاءة وتطوير شوارع ك7 من مزلقان المرور وحتي مدرسة السادات ضمن عملية رصف ك 4 و 7 ، ورصف وعمل طبقة سطحية للمناطق الآتية : السودانية والعسكر وزاهر جلال والسنوسية القبلية وعمارات ك 4 وبلدورات وأرصفة بالإضافة إلي رصف شارع الامام مالك

وفي مجال إعادة الشئ لأصله لخطوط الغاز والانحدار تم الانتهاء من أغلب المناطق وجار الإسراع فى استكمال العمل لنهوها في الشوارع المتبقية .