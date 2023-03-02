رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع مع المديريات والشركات نسب تنفيذ المشروعات

عقد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح اجتماعا مع المديريات الخدمية ممثلين عن شركات الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب والصرف الصحي والمصرية للاتصالات لبحث والوقوف علي نسب تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية بالمناطق الجاري العمل بها بنطاق المدينة .



ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح بالتنسيق بين مجلس المدينة والمديريات الخدمية في كافة القطاعات وإجراء المعاينات علي الطبيعة قبل بدء جميع الأعمال لضمان خروج العمل بدون ملاحظات خاصة قبل أعمال الرصف التي تساهم في رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وقال عبد المجيد: إنه جار حصر كافة الأعمال والملاحظات بجميع الشوارع التي لم يتم إعادة الشيء لأصله لوضع خطة متكاملة من جميع الجهات التي لديها مشروعات قبل بدء أعمال الرصف، وعقد لقاء شهري مع كافة الجهات المعنية للتنسيق حول المعوقات التي تواجه العمل لتقديم الحلول السريعة العاجلة، للمناطق التي ينفذ فيها المشروعات تيسيرا علي المواطنين .



يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتنسيق بين مجلس المدينة والمديريات الخدمية بمتابعة وسرعة إنهاء مشروعات البنية التحتية قبل أعمال الرصف بنطاق المدينة .