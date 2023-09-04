رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع جهود رفع القمامة وأعمال النظافة العامة بالشواطئ

تابع عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، الجهود اليومية في رفع القمامة وأعمال النظافة العامة الميادين والشوارع والشواطئ والأحياء بنطاق المدينة على مدار اليوم من خلال العاملين بالأحياء وجهاز النظافة بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الأعمال اليومية للإدارات الخدمية بنطاق المدينة.

كما تابع رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال التطهير والتعقيم لتجمعات المواطنين في محطة سكة حديد والمواقف من خلال العاملين في قسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة.