رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع أعمال رصف شوارع عزبة العجارمة

تابع عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، أعمال رصف شوارع عزبة العجارمة من ناحية مسجد عثمان بن عفان إلى مدرسة على بن طالب ضمن خطة الرصف 2023-2024، بالتزامن مع إقامة أرصفة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الضيقة، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة لنداء سكان المنطقة.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الانترلوك، ووضع طبقة الأساس لشوارع السواني البحرية، وخلف المعهد الديني بعلم الروم تمهيداً لأعمال الرصف، وجارٍ تركيب بالبلدورات والانترلوك لبعض الشوارع الرئيسية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطن المطروحي.

ويناشد رئيس مدينة مرسي مطروح الأهالي بالحفاظ على أعمال الرصف الحضارية لكي تليق بسكان تلك المناطق التي تم رصفها وإلا سيتم تعرض المتسبب في إتلاف أعمال الرصف للمسئولة القانونية، مؤكدا أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة تعمل علي خدمة أهالى مطروح ، للارتقاء بكافة الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في اطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة .