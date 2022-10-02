رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع أعمال التشجير بمحيط مدرسة باحثة البادية

تابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح ، أعمال التجميل والتشجير وزراعة أشجار الزينة بمحيط مدرسة باحثة البادية بعد رفع القمامة بمنطقة الطابية، تحت إشراف نائب رئيس المدينة، وتنفيذ إدارة التشجير بمجلس المدينة.
وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أهالي المنطقة بالحفاظ على المظهر الحضاري لمنطقة الطابية بعدم إلقاء القمامة في الشارع، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيارات التي تلقي القمامة في الشارع.
ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع معدلات النظافة العامة وتجميل وتشجير محيط المدارس.