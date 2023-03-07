رئيس مدينة مرسى مطروح: تحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضي لشوارع بعلم الروم

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن تحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضي ، لشوارع الملح واحمد عرابي عمر داره بعلم الروم ، ومنطقة اولاد طرام وجاري استكمال ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023 ، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتحسين مستوي اداء التيار الكهربائي والانارة بتلك المناطق فى الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة بقطاع الكهرباء .

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الكهرباء لتحسين مستوي التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار عبد المجيد باننا بدأنا بوضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها ، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس مدينة مرسى مطروح مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة ، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز .